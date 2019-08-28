تجديد اعتماد الجودة لكلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة حلوان، تجديد اعتماد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة للمرة الثانية على التوالي؛ بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، هنأ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، عميد الكلية الدكتورة حنان عبد الفتاح وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على هذا الانجاز الكبير، متمنياً أن تحصل باقي كليات الجامعة على الاعتماد في أقرب وقت ممكن، وتحتوي الجامعة على عدد كبير من الكليات المميزة والفريده التي تستحق الاعتماد، وأشاد بأداء كلية التربية الرياضية بنات المتميز والذي يستحق كل التقدير.

وأشارت الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد الكلية إلى أن كليه التربية الرياضية بنات هى أول كليات الجامعة التي يتم تجديد اعتمادها، مقدمه الشكر للدكتور ماجد نجم على دعمه المتواصل للكلية ما ساهم بشكل كبير في تجديد اعتمادها بجانب جهود السادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لاظهار الكلية بصورة مشرفة.​