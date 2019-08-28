بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بمستشفى الطلبة بالجيزة

كتب- محمد قاسم:

استقبلت مستشفى الطلبة التابعة لجامعة القاهرة بالجيزة، طلاب كليات الطب البشري وطب الفم والأسنان، في أول أيام إجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد وفق الجداول المعلنة.

يتضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C بالتنسيق مع حملة 100 مليون صحة.

وأناب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لإستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، كما وجه الدكتور الخشت بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاه لإستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم.

وعرضت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة، شرحًا مفصلًا للطلاب الجدد تضمن التعريف بالجامعة والأنشطة الطلابية، وأجابت على استفسارات الطلاب المختلفة، مؤكدة أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، ولا تمثل الإصابة عائقًا للالتحاق بالجامعة. كما تم توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وأهدافها.

وأوضحت نوح أن هناك 180 منحة مقدمة من رئيس الجامعة لأوائل الثانوية العامة الملتحقون بالجامعة للدراسة بالمجان تشجيعًا لهم؛ ولتخفيف العبء على أولياء أمورهم.

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