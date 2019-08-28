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    السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

    10:11 ص الأربعاء 28 أغسطس 2019
    السيسي يلتقي رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- مصراوي:

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم في مقر إقامته باليابان، رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".

    وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة، بحسب خبر عاجل لقناة "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن الرئيس أكد المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الجايكا في مصر.

    وشكر الرئيس السيسي، الجايكا على المساعدات التي تقدمها لمصر.

    وأعرب السيسي، عن اهتمام مصر بالاستفادة من نظام التعليم الياباني.

    السيسي اليابان وكالة جايكا

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