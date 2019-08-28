السيسي يدعو مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستثمار في أفريقيا

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح اليسسي، إن قارة أفريقيا ملتزمة بالعمل على حماية الكوكب وفقًا لاتفاق باريس للمناخ.

وأضاف الرئيس خلال حديثه في الجلسة الافتتاحية لقمة "التيكاد" بمدينة يوكوهما اليابانية، أن الطريق ما زال طويلًا لطي الصفحة الأليمة من النزاعات التي هيأت بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، لافتًا إلى أن الشراكة في إطار "التيكاد" حققت قدرًا كبيرًا من الإنجارات وتفاعلت بالإيجاب مع المعطيات الدولية.

وأكد الرئيس أن أفريقيا تعي حجم التحديات التي ما زالت تواجه الدول وتؤثر على شراكتها، مشيرا إلى أن دعم برامج وخطط تطوير قدرات أفريقا يتسق مع رؤية مصر لتكامل القارة.

ودعا الرئيس إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي للاستفادة من قدرات أفريقيا في تنويع مصادر الطاقة، كما ناشد باسم أفريقيا مؤسسات القطاع الخاص العالمية للاستفادة من الاستثمار في القارة السمراء.