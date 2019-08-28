حدث ليلاً| مباحثات مصرية يابانية في يوكوهاما.. وارتفاع تاريخي لأسعار الذهب

(مصراوي):

شهد ليل أمس حتى الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعدين المحلي والدولي.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في مدينة يوكوهاما.

وقال المتحدث باسم جهاز الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار قرب حاجز للشرطة جنوبي القطاع.

وجاءت الأحداث كالآتي:

السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مباحثات مع رئيس وزراء اليابان في مدينة يوكوهاما.

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"ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب".. عضو "الغرف التجارية" يتوقع تجاوز سعر الجرام 900 جنيه

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"سيكون مشروع القرن".. مدير ترميم المتحف المصري الكبير يكشف عن موعد الافتتاح

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انفجار قرب حاجز شرطة جنوبي غزة واستشهاد عنصري أمن

قال المتحدث باسم جهاز الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، إن اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار قرب حاجز للشرطة جنوبي القطاع.

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عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يتهمان روسيا بمنعهما من زيارة البلاد

قال عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي من منتقدي روسيا، إن الحكومة الروسية منعتهما من زيارة رسمية للبلاد.

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ترامب: الإعلام في الولايات المتحدة "خارج نطاق السيطرة تمامًا"

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية صباح اليوم الأربعاء السفير الياباني في سول ياسوماسا ناجامين احتجاجا على حذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين التي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

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