افتتاح الرئيس السيسي وشينزو آبى لمؤتمر "تيكاد 7".. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان اليوم المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" في مدينة يوكوهاما اليابانية، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "مصر واليابان معا من أجل أفريقيا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه في إطار جهوده المتواصلة لدفع التنمية في أفريقيا والارتقاء بمعيشة شعوبها وتحقيق تطلعاتها فى غد أفضل يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان فعاليات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" اليوم في مدينة يوكوهاما اليابانية تحت شعار دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة زعماء الدول الأفريقية وممثلي الجهات الدولية الداعمة كالأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي يرأس ورئيس الوزراء الياباني فعاليات المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار ويستمر ثلاثة أيام.

ولفتت إلى أن الرئيس السيسي كان قد وصل فجر أمس إلى مدينة يوكوهاما قادما من فرنسا عقب مشاركته في اجتماعات قمة الدولة السبع الكبرى في مدينة بياريتز.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة قوله إنه من المقرر أن يستعرض الرئيس، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، سبل تحقيق آمال شعوب القارة الأفريقية في التحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات وهي المحاور الرئيسية الثلاثة المطروحة على جدول الأعمال.

وأضاف راضي، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس، أن كلمة الرئيس اليوم تكشف موقف مصر وتحركاتها لتعزيز التنمية المستديمة بأفريقيا والتي تتناغم مع أجندتها لعام 2063، لافتا إلى أن مؤتمر التيكاد أحد أهم المحافل الدولية التي تعنى بالقارة ويعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات التاريخية بين أفريقيا واليابان ويدعم الجهود الأفريقية من اجل السلام والاستقرار والتنمية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي اليوم مباحثات قمة من مع رئيس الوزراء الياباني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وفي صفحتها الأولى أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي، أصدر القرار رقم 424 لسنة 2019 بتجديد تكليف اللواء أركان حرب شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30 أغسطس الحالي.

وأضافت "الأهرام" أن الرئيس السيسي أصدر، القرار رقم 425 لسنة 2019، بتعيين اللواء عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، وذلك اعتبارًا من 24 أغسطس الحالي.

كما صدق على قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الذي وافق عليه مجلس النواب وأصدر قرارا بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وتحت عنوان "إطلاق المبادرة الرئاسية للمسح السمعي الأحد المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة الصحة والسكان تطلق الأحد المقبل المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لحديثي الولادة في كل أنحاء الجمهورية ويتم تطبيقها داخل وحدات الرعاية الأولية وسيتم المسح الإلزامي على المواليد ووضع نتيجة المسح مع التطعيمات على شهادة ميلاد الطفل حديث الولادة حين إصدارها.

وأوضحت الوزارة أن من أهداف المبادرة المسح الإلزامي لجميع الأطفال حديثي الولادة خلال 28 يوما من ولادتهم وأن يتم التشخيص الملائم خلال 3 أشهر من الولادة وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد خطة بداية خطوات العلاج لكل طفل.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون أجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

كما أعلنت وزارة القوى العاملة أن الأول من شهر محرم أجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري قد أعلنت أن غرة شهر المحرم فلكيا توافق السبت 31 أغسطس الحالي.

كما ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "تعيين حملة الماجستير والدكتوراه بنظام المسابقات"، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة د صالح الشيخ أكد أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه سيكون ضمن نظام المسابقات وطبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأشار إلى أن الجهاز ليس سلطة مختصة للتعيين لأي صفة وأن المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حددت آليات التعيين ودور الجهاز فيه.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة أن اللائحة التنفيذية حددت قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة وكيفيته والذي يرتبط بحاجة الجهات وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة.

أما صحيفة "الجمهورية" فذكرت تحت عنوان "حياة كريمة لـ 7.4 مليون مواطن" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترأس أمس اجتماعات لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا حضرها وزراء التضامن الاجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية وعدد من المسئولين.

وأشار مدبولي إلى أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها في مؤتمر الشباب الأخير الذي عقد برعاية الرئيس السيسى حيث تم التوافق على نموذج إدارة المشروع وستتم متابعة مراحل التنفيذ في اجتماع شهري، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للقرى التي يتم تنفيذ المبادرة بها في كل زياراته للمحافظات خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لعام 2018 - 2019، مشيرة إلى معايير تحديد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى التي تم الاستناد عليها وفي مقدمتها إجراء حصر للقرى المستهدفة من واقع تعداد عام 2017 وفق معياري معدل الفقر 60% وكثافة سكانية 5 آلاف نسمة وكذا دراسة المؤشرات الدالة على الفجوات التنموية بحيث يتم التأكد من توافر الخدمات الصحية والخدمات التعليمية إلى جانب تحديد نوعية المشروعات المطلوبة لمواجهة هذه الاحتياجات وتلك الفجوات التنموية ذات الأولية بكل قرية.

وتحت عنوان "افتتاح عالمي للمتحف الكبير"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد أن الدولة مهتمة بتغيير وجه القاهرة القديمة وتطويرها وعودتها لرونقها وجمالها وليست مهتمة فقط بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة .

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال ترؤس مدبولي أمس الاجتماع الأول للجنة العليا المشكلة لوضع سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور وزراء الآثار والثقافة والسياحة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وقال مدبولي "نعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، وكذا تطوير المتحف المصري بالتحرير، متحف الحضارة، المناطق المحيطة بهما، منطقة سور مجرى العيون والقاهرة الخديوية، وغيرها من مشروعات التطوير المختلفة".

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء كلف مختلف الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق على أعلى مستوى لتكون احتفالية وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مبهرة ومعبرة عن حضارة مصر القديمة وتاريخها وفى الوقت نفسه يعكس تقدم مصر الحديثة وما تبذله الدولة حاليا من جهود كافة المجالات..مشيرا إلى أن هذا الاحتفال فرصة كبرى لتسويق مصر والترويج للسياحة وموجها بالبدء في إعداد قائمة المدعوين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

ولفت مدبولي إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لسرعة افتتاح المتحف أمام الزوار من جميع أنحاء العالم حيث أن هذا الصرح العظيم يقدم صورة حضارية عن مصر التي تمثل رمزا للتراث الإنساني على مر العصور، مضيفا أن افتتاح المتحف الكبير سيشاهده مليارات المواطنين على مستوى العالم ولذا بدأنا في التحرك من الآن للإعداد لسيناريوهات حفل الافتتاح ووضع خارطة طريق واضحة للافتتاح.