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    الأوقاف: "مفهوم الهجرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    10:16 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    الأوقاف: "مفهوم الهجرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

    وزارة الأوقاف

    كتب – محمود مصطفى:

    خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر".

    وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

    كما أكدت -في بيان اليوم- ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

    وزارة الأوقاف الهجرة خطبة الجمعة

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