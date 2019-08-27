  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    ​"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح

    10:10 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    ​"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح

    القمح

    كتب - محمد سامي:

    تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

    وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات الشحن لتلك التعاقدات ستكون في الفترة من الأول من شهر أكتوبر حتى العاشر من نفس الشهر، مؤكدة أن تلك التعاقدات تعزز من رصيد القمح الاستراتيجي في مصر.​

    القمح السلع التموينية وزارة التموين روسيا

    الخبر التالى:

    الأوقاف: "مفهوم الهجرة" موضوع خطبة الجمعة المقبلة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان