"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح
10:10 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
كتب - محمد سامي:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات الشحن لتلك التعاقدات ستكون في الفترة من الأول من شهر أكتوبر حتى العاشر من نفس الشهر، مؤكدة أن تلك التعاقدات تعزز من رصيد القمح الاستراتيجي في مصر.
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