​"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح

كتب - محمد سامي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات الشحن لتلك التعاقدات ستكون في الفترة من الأول من شهر أكتوبر حتى العاشر من نفس الشهر، مؤكدة أن تلك التعاقدات تعزز من رصيد القمح الاستراتيجي في مصر.​