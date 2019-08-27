برلمانية: حوادث السقوط في بالوعات الصرف تحتاج تحركًا حقيقياً

كتبت ميرا إبراهيم:

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن تكرار حوادث السقوط في بالوعات الصرف الصحي أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الحكومة، خاصة أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل يومي في جميع محافظات الجمهورية دون تحرك حقيقي للقضاء على هذه المشكلة.

وأكدت "يوسف"، في بيان اليوم الثلاثاء، وجود إهمال من الحكومة عند القيام بأعمال إصلاحات في بالوعات الصرف الصحي كتجاهل وضع لوحات تحذيرية، عن أن هذه منطقة عمل؛ إلى جانب إهمال بلاغات المواطنين عن عدم وجود غطاء للبالوعات إلي جانب عدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وأضافت عضو البرلمان، أن حوادث السقوط في بالوعات الصرف لا تفرق بين كبير أو صغير، حيث إنه على مدار السنوات الماضية نجد عددا كبيرا من المواطنين أطفال وبالغين تعرضوا للسقوط، الذي أودى بحياتهم أو تعرضوا لإصابات خطيرة؛ هذا إلى جانب تعرض عدد من العاملين في هذا المجال للوفاة نتيجة للسقوط أثناء أداء عملهم.

وشددت على أنه يجب وضع استيراتيجية متكاملة لإيجاد حلول نهائية لهذه المشكلة، حيث إنه يجب أن يكون هناك متابعة دورية لبالوعات الصرف الصحي، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين في حال الإبلاغ عن وجود أي بالوعات دون غطاء، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المقصرين.