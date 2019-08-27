بعد اعتذار المتحدث الرسمي.. انتهاء أزمة "الصحفيين" ووزارة الزراعة

كتب مصطفى علي

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة عدد من الصحفيين من بينهم الزميل أحمد مسعد المحرر بموقع مصراوي، مع وزارة الزراعة.

وقالت النقابة في بيان اليوم: "تقدمت الوزارة باعتذار رسمي للزميل وقد تقبل الزميل الاعتذار وقرر التوقف عن الإجراءات القانونية والنقابية، مع وعد من مسئولي الوزارة بعدم تكرار الأزمة مجددا والالتزام بالتعامل اللائق والكريم مع كل الزملاء الصحفيين".

وتلقى عمرو بدر أمين لجنة الحريات اتصالا من المتحدث الرسمي باسم الوزارة أكد فيه احترام وتقدير الوزارة وووزير الزراعة لكل الزملاء الصحفيين، مؤكدا أن وزارة الزراعة تتعامل مع الصحفيين باعتبارهم شركاء في أي عمل أو نجاح يتحقق.

وطالب بدر من المتحدث الرسمي فتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام المتبادل ومنح الصحفيين حقهم في العمل بحرية وكرامة بعيد عن أي ضغوط أو إساءة من أي نوع.

ودعا عمرو بدر المتحدث الرسمي لاجتماع في نقابة الصحفيين يحضره الزملاء الذين يتابعون أخبار الوزارة للاتفاق على قواعد عمل عادلة، تقوم على الاحترام المتبادل وتقدير دور الصحفيين، ورحب متحدث الزراعة بحضور الاجتماع وسيتم تحديد الميعاد قريبا.