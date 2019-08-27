أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

مجدي الجلاد ضيفًا على "روتاري هيلوبوليس النزهة".. غدًا

07:06 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
مجدي الجلاد ضيفًا على "روتاري هيلوبوليس النزهة".. غدًا

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

القاهرة - (مصراوي):

يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ضيفًا على نادي روتاري هيلوبوليس النزهة، غدًا الأربعاء.

يحضر الندوة الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 (المحافظ السابع)، والدكتور عادل حافظ رئيس لجنة العضوية (محافظ سابق)، والدكتور ميشيل أمير الرئيس الحالي لروتاري هيليوبوليس النزهة، والمستشار مايكل نصيف نائب رئيس النادي، والدكتورة داليا لطفي السكرتير الفخري للنادي.

f2bb3dfa-ca05-4a49-a76f-f746d7dbc88e

مجدي الجلاد مؤسسة أونا للصحافة والإعلام نادي روتاري هيلوبوليس النزهة شريف والي عادل حافظ ميشيل أمير

الخبر التالى:

تحذير حكومي لفلاحي بورسعيد والغربية.. مهلة شهر لإتمام التسجيل أو وقف الأسمدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان