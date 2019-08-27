مجدي الجلاد ضيفًا على "روتاري هيلوبوليس النزهة".. غدًا

القاهرة - (مصراوي):

يحل الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ضيفًا على نادي روتاري هيلوبوليس النزهة، غدًا الأربعاء.

يحضر الندوة الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 (المحافظ السابع)، والدكتور عادل حافظ رئيس لجنة العضوية (محافظ سابق)، والدكتور ميشيل أمير الرئيس الحالي لروتاري هيليوبوليس النزهة، والمستشار مايكل نصيف نائب رئيس النادي، والدكتورة داليا لطفي السكرتير الفخري للنادي.