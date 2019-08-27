السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

كتب – محمود مصطفى:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على تعديل بعض قانون تنظيم الجامعات، بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.