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السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

07:05 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
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كتب – محمود مصطفى:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على تعديل بعض قانون تنظيم الجامعات، بعد موافقة مجلس النواب.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.

السيسي قانون تنظيم الجامعات مجلس النواب

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