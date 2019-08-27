رئيس "الرقابة الإدارية" يلتقي سفير دولة نيبال

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمقر الهيئة، سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى مصر "jhabindra Prasad".

وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن سعادته وترحابه بالزيارة، حيث تناول اللقاء مناقشة سُبل التعاون المستقبلى بين هيئة الرقابة الإدارية، ومفوضية التحرى لدولة نيبال (CIAA)، والتنسيق بشأن دراسة توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين لنقل خبرات هيئة الرقابة الإدارية في مجالات التحريات، ومكافحة الفساد، وتبادل الزيارات من خلال تدريب عدد من كوادر الجانب النيبالي بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى مصر.

كما تأتي الزيارة للتعرف على أفضل الممارسات الناجحة التي حققتها مصر في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والسعي نحو نقل التجربة المصرية في هذا المجال بإيفاد خبراء من أعضاء الهيئة لعقد برامج تدريبية مشتركة بدولة نيبال.