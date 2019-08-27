السيسي يصدق على إنشاء هيئة الدواء المصرية

كتب – محمود مصطفى:

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الموافقة على إنشاء هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، بديلا للهيئة العامة للبحوث والرقابة الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية.

ونص قرار السيسي الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء، على نقل العاملين بالهيئات والوزارات والمصالح والجهات المختصة بالرقابة على المستحضرات والمسلتزمات الطبية، إلى المقر الجديد لهيئة الدواء المصرية، الذي سيتم تحديده بمعرفة رئيس مجلس الوزراء.

كان مجلس النواب وافق في يوليو الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية (للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية) وهيئة الدواء المصرية.

وينص القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.