أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

الرئيس يقرر مد خدمة السفير المفوض لدى حكومة أوغندا

06:16 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
الرئيس يقرر مد خدمة السفير المفوض لدى حكومة أوغندا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها يوم 25 أغسطس الجاري، قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2019، بشأن مد خدمة ياسر محمد طارق عبد الغني سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، لمدة عام اعتبارًا من 1 سبتمبر 2019، على أن يعامل ماديًا معاملة السفير من الفئة الممتازة.

وإلى نص القرار:

مد خدمة السفير المفوض لدى أوغندا

السيسي أوغندا حكومة أوغندا ياسر محمد طارق

الخبر التالى:

قرار جمهوري بمد خدمة السفير المفوض لدى أمريكا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان