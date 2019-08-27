منع إبداء الرأي السلبي.. 9 محظروات للموظف الحكومي بشأن مواقع التواصل الاجتماعي

كتب - محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢، التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

وشمل الباب الثالث كيفية التعامل مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:

1- الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل أصحابها فقط، بمعنى أنه يجب على الموظف ألا يعبر عن أرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية؛ وأن يحرص على ألا ينشر على المواقع الشخصية ما يمثل – أو يدعى أنه يمثل- موقف جهة العمل التي ينتمى إليها، وفي حالة التعبير عن رأي أو اتجاه معين يجب عليه عرض بيان واضح لإخلاء المسئولية يوضح أن ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع إنما يمثل آرائه الشخصية ولا صلة للجهة الحكومية به.

2 - يحظر على الموظف إبداء رأى سلبي أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي؛ وأن الشكاوى لها طرقها القانونية التي ينبغى اتباعها في إطار مؤسسي.

3 - يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية – فيما لا يخص أموره في جهة العمل- مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن.

4 - يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية، وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقاالت المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل عام، أو أي جهة خاصة أخري. وفي جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية الأخرى، أو شخوصها.

5 - عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوي على مواد غير أخلاقية أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام الانترنت الإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي على تهديد ومضايقات لآخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية.

6 - على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصي به المنصب أو المسمى الوظيفي أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وذلك في حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومي.

7 - يحظر على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.

8 - للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الأنترنت.

9 - ينبغى عدم استخدام مواقع التواصل أثناء وقت العمل.

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