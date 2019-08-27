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قرار جمهوري بالتجديد لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

04:57 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
قرار جمهوري بالتجديد لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2019، قرار رئيس الجمهورية رقم 424 لسنة 2019، بشأن تجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل، للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام،اعتبارًا من 30 أغسطس 2019.

كما نشرت الجريدة، قرار رئيس الجمهورية، رقم 435 لسنة 2019، بشأن تعيين عمرو عادل حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير، اعتبارًا من 24 أغسطس 2019.

قرار تعيين نائب رئيس هيئة الرقابة الإداريةقرار تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية

رئيس الرقابة الإدارية شريف سيف الدين

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