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    الموسيقات العسكرية تواصل عروضها بالشوارع والميادين الرئيسية بروسيا

    03:47 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    الموسيقات العسكرية تواصل عروضها بالشوارع والميادين الرئيسية بروسيا

    الموسيقات العسكرية

    كتب- محمد سامي:

    واصل الفريق السيمفوني العسكري تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولى الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام الألآت النحاسية والخشبية والإيقاعية، إضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين.

    وحسب بيان رسمي للمتحدث العسكري اليوم الثلاثاء، شاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية، كما قدم الفريق المصري بزيه الفرعوني المميز مجموعة من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التي تحكي أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

    وتؤكد مشاركة الفريق المصري في المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية في مختلف الفنون وأيضاً تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التي تمتد عبر مختلف العصور.

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    الفريق السيمفوني العسكري الموسيقات العسكرية روسيا المهرجان الدولى الثاني عشر للموسيقات العسكرية سباسكيا تاور

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