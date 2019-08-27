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    شيخ الأزهر يترأس اجتماع بيت الزكاة والصدقات المصري

    03:27 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    شيخ الأزهر يترأس اجتماع بيت الزكاة والصدقات المصري

    شيخ الأزهر يترأس اجتماع بيت الزكاة والصدقات

    كتب- محمود مصطفى:

    ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.

    وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن أنشطة بيت الزكاة والصدقات المصري كثيرة ومتنوعة تستهدف البسطاء من أفراد الشعب المصري، مشددًا على أهمية أن يتوسع بيت الزكاة والصدقات المصري في مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى غير القادرين، وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

    يشار إلى أن بيت الزكاة والصدقات المصري تأسس في عام 2014 بمبادرة من فضيلة الإمام الأكبر، بهدف صرف أموال الزكاة في مصارفها المقررة شرعًا، وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر، والتوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

    بيت الزكاة شيخ الأزهر أحمد الطيب

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