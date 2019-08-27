وزير الآثار يلتقي السفير اليوناني بالقاهرة

كتب- محمد عاطف:

استقبل وزير الآثار، السفير ميشيل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بمكتبه بالوزارة؛ لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفير لبلاده في القاهرة.

وخلال اللقاء أشاد ديامسيس بالجهود التي تبذلها وزارة الآثار للحفاظ علي تراث مصر الاثري والثقافي ورفع الوعي الاثري وتنشيط السياحة، حيث أعلنت الوزارة عن العديد من الاكتشافات الأثرية الجديدة، وافتتاح العديد من المتاحف والمشاريع الأثرية الهامة، والتي وصفها بالطفرة لما لها من مردود إيجابي على مستوي العالم، وعلى مستوى السياحة الوافدة إلى مصر.

كما شكره أيضا على الفعاليات الاثرية التي تنظمها وزارة الآثار والتي حرص ديامسيس على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم ما مكنهم من مشاهدة والتعرف علي جمال وعراقة وتفرد الحضارة المصرية، قائلا: هذه الفعاليات كانت أحد أسباب استمتاعه بفترة تواجده سفيرًا لبلاده في القاهرة.

كما أعرب عن رغبته لحضوره مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير والذي شهد مراحل تطور إنشاءه خلال الأعوام السابقة.

وفي نهاية اللقاء أثنى الدكتور خالد العناني على التعاون المثمر مع دولة اليونان في كافة المجالات، وخاصة مجال العمل الأثري والثقافي متمنيًا للسفير ديامسيس التوفيق في مسؤلياته العملية الجديدة التي سيكلف لها.