وزير الإسكان يعتمد تخطيط قطعة أرض مخصصة لنادي القضاة لإقامة مشروع عمراني

مجمع أزهري بمدينة رأس سدر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 190، بتاريخ 27 أغسطس 2019، قرار وزير الإسكان والمرافق العمرانية رقم 471 لسنة 2019، بتاريخ 20 مايو 2019.

ويختص القرار باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23، بمساحة 32.71 فدان، بمنطقة مثلث الأمل بمدينة القاهرة الجديدة، والمخصصة لنادي قضاة مصر؛ لإقامة مشروع عمراني متكامل، والصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 157 بتاريخ 24 فبراير 2018، باعتماد المخطط العام.

وإلى نص القرار.