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    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب

    12:53 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
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    كتب- محمد قاسم:

    وقعت جامعة القاهرة، برتوكول تعاون مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بحضور اللاعب خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية.

    وقال محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في بيان، إن البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية متكاملة لإعداد أبطال أوليمبيين في جامعة القاهرة، مضيفا أن "الجامعة تثق وتقدر النادي الأهلي بتاريخه العريق، ومن هنا جاءت فكرة إقامة بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنادي الأهلي لإعداد أجيال رياضية قادرة على المنافسة العالمية".

    وأضاف أن استراتيجية الجامعة تسير في عدة مسارات متعددة لإعداد أجيال جديدة مؤهلة فكريا وعلميا ورياضيا في إطار مشروع تطوير العقل، متابعا: "رياضة بلا ثقافة تتحول لممارسات غير متحضرة؛ وعقل بلا جسد قوي لا يمكنه أن يغير الواقع ولا يمكنه مواجهة التحديات. الرياضة فكر قبل أن تكون بدنا".

    ولفت إلى أن "مصر بدولتها وشعبها وجماهيرها الكبيرة جديرة بأن تأخذ فيها الرياضة سمة التنافسية القائمة على الأخلاق والاحترام المتبادل بين الفائز والمهزوم".

    وتابع: "لست سعيدا بجو الصراع الذي يحيط بلعبة كرة القدم، ويجب أن تنتقل الرياضة من الصراع البغيض الى المنافسة المحترمة".

    ولفت إلى أن "الرياضة ليست بالتطرف والمشاجرات والتلاسن والتعصب والشعارات الجوفاء، لكنها بالإعداد الجيد ووفق المقاييس العالمية والمناهج العلمية، فيمكن أن تتساوي القدرة البدنية بين لاعبين، ولكن ما يميز أحدهما عن الآخر هو المهارة الفكرية والثبات النفسي والانفعالي".

    وأشار إلى أن جامعة القاهرة تمتلك الكفاءات المميزة من هيئة التدريس التي تستطيع أن تضيف للجانب المهاري والبدني، التأثير العقلي أو بمعني آخر قيادة العقل للاعب نفسيا وذهنيا.​

    جامعة القاهرة محمود الخطيب محمد عثمان الخشت النادي الأهلي

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