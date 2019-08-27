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    الحكومة تعلن إجازة السنة الهجرية الجديدة (قطاع خاص)

    12:43 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    الحكومة تعلن إجازة السنة الهجرية الجديدة (قطاع خاص)

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلن وزير القوى العاملة، أن غُرة شهر المحرم "عيد رأس السنة الهجرية 1441"، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

    وبحسب بيان اليوم، قال الوزير إن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بقانون العمل 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

    وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.​

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