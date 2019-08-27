جي إل إل: تعديل قانون الإيجارات القديمة يزيد من قيمة عقارات وسط البلد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال أيمن سامي، مدير مكتب "جي إل إل" مصر للاستشارات العقارية، إن تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي يتم مناقشتة في البرلمان الآن يزيد من قيمة العقارات في وسط البلد.

وأضاف سامي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة العقارية بعنوان "خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها"، أنه لا بد من تطوير منطقة وسط البلد لتكون مثل باريس، مشيرا إلى ضرورة عمل توازن بين تطوير مصر القديمة والجديدة.

وأكد أن ربط الأهرامات بمنطقة وسط البلد، سيكون خطوة مهمة، حيث إن السائح يبحث عن الترفيه، ولا بد من العمل على زيادة مصادر الجذب، لأن وسط المدينة به طرازات معمارية جاذبة لا بد من الاستفادة منه.