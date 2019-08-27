  • عاجل:"هل تُغلق بعد الحكم؟".. "صحة البرلمان" تكشف مصير صيدليات العزبي ورشدي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    جي إل إل: تعديل قانون الإيجارات القديمة يزيد من قيمة عقارات وسط البلد

    12:39 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال أيمن سامي، مدير مكتب "جي إل إل" مصر للاستشارات العقارية، إن تعديل قانون الإيجارات القديمة الذي يتم مناقشتة في البرلمان الآن يزيد من قيمة العقارات في وسط البلد.

    وأضاف سامي، خلال مشاركته في المائدة المستديرة العقارية بعنوان "خطة الحكومة لتنمية المناطق الساحلية ورؤية المطورين لها"، أنه لا بد من تطوير منطقة وسط البلد لتكون مثل باريس، مشيرا إلى ضرورة عمل توازن بين تطوير مصر القديمة والجديدة.

    وأكد أن ربط الأهرامات بمنطقة وسط البلد، سيكون خطوة مهمة، حيث إن السائح يبحث عن الترفيه، ولا بد من العمل على زيادة مصادر الجذب، لأن وسط المدينة به طرازات معمارية جاذبة لا بد من الاستفادة منه.

    أيمن سامي جي إل إل قانون الإيجارات القديمة عقارات وسط البلد

    الخبر التالى:

    التنمية المحلية: "مشروعك" وفر ١١.٢ مليار جنيه لتمويل ١٢٧ ألف مشروع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان