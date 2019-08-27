وزيرة الهجرة تلتقي رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية

كتب- أسامة عبدالكريم:

التقت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حازم محمود، رئيس اتحاد الدارسين المصريين في أمريكا الشمالية والمقيم في كندا، لبحث التنسيق والتعاون على مختلف المستويات بين الاتحاد في كندا وأمريكا الشمالية وربط الشباب المصريين الخريجين في الخارج بوطنهم. بحسب بيان صحفي.

من ناحيته، استعرض حازم محمود عدة مقترحات للتعاون من خلال وزارة الهجرة، تضمنت برامج تدريب تطوعية لطلاب الجامعات المصرية في تخصصات ومجالات مختلفة، وكذلك تنظيم برامج تبادل للخبرات والكفاءات بين اتحاد الدارسين المصريين بأمريكا الشمالية واتحادات الطلبة في الجامعات المصرية المختلفة.

ومن جانبها، بحثت وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مقترحًا بالإعداد لمؤتمر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، يشارك فيه الطلبة المصريين الدارسين في أمريكا الشمالية، لعرض خبراتهم ومؤهلاتهم في التخصصات والمجالات المختلفة ودراسة كيفية استفادة الدولة المصرية منها.