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بعد مصرع "طفل الطالبية".. طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول سرقة أغطية البالوعات

10:15 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بعد مصرع "طفل الطالبية".. طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول سرقة أغطية البالوعات

طلب إحاطة لرئيس الوزراء حول سرقة أغطية البالوعات


كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن انتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة، ومصرع أطفال نتيجة السقوط فيها.

ولفت النائب إلى وقوع حادث مأساوي، في محافظة الجيزة، عندما لقي طفل مصرعه في الرابعة من عمره، عقب سقوطه في بيارة صرف صحي، أمام نادي الطالبية المتفرع من شارع الهرم.

وأكد أن الحادث ليس الأولى من نوعها في محافظة الجيزة خاصة وباقي محافظات الجمهورية، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة.

وأوضح أنه في الحالة الأخيرة سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادي الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث.

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