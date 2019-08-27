مستشار الاتحاد الأفريقي تؤكد أهمية انعقاد قمة "تيكاد" برئاسة السيسى وآبي

يوكوهاما- (أ ش أ):

أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، أهمية انعقاد قمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا الـ"تيكاد" والتي تنطلق أعمالها غدًا الأربعاء برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.

وقالت نجم، في تصريح اليوم الثلاثاء بيوكوهاما، إن الأعمال التحضيرية للقمة اختتمت أمس على مستوى كبار المسئولين واستمرت لمدة يومين، وتضمنت اجتماعات تنسيقية أفريقية وأخرى مع الجانب الياباني حيث تم اعتماد الوثائق الخاصة بالموضوعات الإجرائية للقمة، وإعلان يوكوهاما، وخطة العمل المتفق عليها لتحديد ما تم تنفيذه ما بين دورات انعقاد التيكاد والتي تتم كل 3 سنوات، للوقوف على الخطوات المستقبلية في تنفيذ أهداف التيكاد التنموية.

وأضافت أنه تم عقد اجتماعات مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي المشاركة في تنظيم القمة، وأشارت إلى أن اجتماعات القمة سوف تتناول في الجلسة الافتتاحية الاستماع إلى توجهات المشاركين فى إطار التيكاد، يعقبها جلسات قطاعية برئاسة مشتركة بين رؤساء الأفارقة وأعضاء من الحكومة اليابانية لتركيز المناقشات على بعض المحاور الرئيسية للتيكاد ومن بينها البنية التحتية وتطويرها، العلوم والتكنولوجيا، التغير المناخي والاقتصاد الأزرق، والزراعة.​