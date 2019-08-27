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بسام راضي: "تيكاد" أهم المحافل الدولية للتعاون بين أفريقيا واليابان

08:48 ص الثلاثاء 27 أغسطس 2019
بسام راضي: "تيكاد" أهم المحافل الدولية للتعاون بين أفريقيا واليابان

السفير بسام راضي

يوكوهاما- (أ ش أ):

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" يعد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل اليوم إلى اليابان، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر التيكاد.

وأضاف أن المؤتمر يعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

هذا المحتوى من

Asha
السيسي اليابان شينزو آبي بسام راضي

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