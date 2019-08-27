السيسي وآبي يفتتحان غدا قمة الـ"تيكاد" السابعة في يوكوهاما

يوكوهاما- (أ ش أ):

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، غدًا الأربعاء القمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" التي تعقد تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

ويشارك في الافتتاح ممثلون عن الجهات الدولية الداعمة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي، وسيركز المشاركون في المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل في التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول الأربعاء 28 أغسطس الجاري، التقاط صورًا جماعية للزعماء المشاركين بالقمة الساعة 2:30 مساء لمدة نصف ساعة، يعقبها الجلسة الافتتاحية.

وستعقد الجلسة الموسعة الأولى للقمة الساعة الثالثة مساء غد بتوقيت اليابان، وتستمر لمدة ساعة وتتناول ملاحظات عامة ومستقبل التيكاد والتنمية الأفريقية يعقبها الجلسة الموسعة الثانية التي تعقد الساعة الرابعة و5 دقائق مساء حتى الخامسة و50 دقيقة مساء، بتوقيت اليابان بمركز المؤتمرات بيوكوهاما باسيفيك وتتناول تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وفي الساعة السابعة مساء بتوقيت اليابان يقيم رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما حفل استقبال للمشاركين بالقمة بفندق يوكاهاما رويال بارك.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني (29 أغسطس الجارى) الجلسة الموسعة الثالثة بعنوان حوار الأعمال بين القطاعين الخاص والعام، يعقبها الجلسة الموسعة الرابعة تحت عنوان تعميق المجتمع المستدام والمتماسك.

كما تتضمن فعاليات اليوم الثاني أيضًا جلسة مناقشة موضوعية وتغطي قضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تنمية رأس المال البشري، تعليم الشباب، الزراعة والتغيرات المناخية، التخفيف من أخطار الكوارث، والاقتصاد الازرق.

وفي المساء يقيم رئيس وزراء اليابان مأدبة عشاء على شرف المشاركين بالقمة بيوكوهاما رويال بارك.

وتتضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير (30 أغسطس الجارى) عقد الجلسة الموسعة الخامسة وتتناول تعزيز السلام والاستقرار، الجلسة الموسعة السادسة والتي تتناول تقريرًا حول الجلسات الموضوعية بمشاركة رؤساء كل جلسة موضوعية ويعقبها الجلسة الختامية ومؤتمر صحفي.

وسيعقد حفل استقبال شاى بالقصر الإمبراطوري للمشاركين بالقمة الساعة 4 مساء لمدة 40 دقيقة يتبعه حفل توزيع جوائز هيديو نجوشى أفريقيا.

كانت القمم الأربع الأولى من التيكاد قد عقدت باليابان خلال الفترة من عام 1993 حتى 2008 بمعدل قمة كل 5 سنوات، وتم اختصار مدتها الزمنية خلال القمة الخامسة التى عقدت بمدينة يوكوهاما اليابانية عام 2013 إلى مرة كل 3 سنوات، بينما تبنى المشاركون بالقمة السادسة التى عقدت بالعاصمة الكينية نيروبى عام 2016 - والتى تعد أول قمة للتيكاد تقام خارج اليابان - قرارا بعقد القمة بالتناوب بين اليابان وأفريقيا.