أول إنتاج في 2020.. "مصراوي" يكشف مواصفات الأتوبيس الكهربائي المصري (فيديو وصور)

كتب- محمد سامي:

كشف اللواء يسري النمر، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مواصفات وموعد إطلاق أول أتوبيس كهربائي مصري، بالتعاون مع شركة "فوتون" الصيينة.

وأوضح النمر أنه من المقرر أن بدء الإنتاج الفعلي للأتوبيس الجديد خلال النصف الثاني من العام المقبل 2020، من خلال مستهدف إنتاج 450 أوتوبيسا من هذا النوع بأيادٍ مصرية بحلول نوفمبر 2020، وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%، موضحًا أنه سيتم استيراد البطارية والمحرك من شركة "فوتون"، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، في حوار ينشره "مصراوي" لاحقًا، أنه منذ توقيع الاتفاقية بين وزارة الإنتاج الحربي والشركة الصينية في 27 إبريل الماضي لنقل تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية إلى مصر: "بدأنا على الفور تجهيز البنية التحتية وأماكن التصنيع داخل المصنع تمهيدًا لبدء إنتاج أول (500) أوتوبيس كدفعة أولى من عدد (2000) أوتوبيس جرى الاتفاق على تصنيعها خلال 4 أعوام".

وتابع: "بدأنا في اتخاذ مجموعة من الخطوات حيث يتم الآن تجهيز خطوط الإنتاج داخل مقر مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، استعدادًا لاستقبال وفد صيني يزور المصنع للإشراف على بدء تجهيز الخطوط اللازمة لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية، ويلي ذلك وصول 2 أتوبيس من إجمالي 50، دفعة أولى من الأوتوبيسات- إلى المصنع في شهر أكتوبر المقبل، للعرض العملي والتجريبي لهما في القاهرة كنموذج استرشادي للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وغيرها من معايير الجودة والأمان".

وقال النمر إنه من المخطط أن تصل باقي أوتوبيسات الدفعة الأولى بعدد (48) أوتوبيس (بعد التفتيش عليها في الصين) إلى المصنع خلال شهر ديسمبر 2019 وخلال هذه الفترة يستمر الإعداد والتجهيز لخطوط الإنتاج المشترك محليًا بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات.

وحول المواصفات القياسية، أوضح: "تم الاتفاق عليها عند تصنيع هذه الأوتوبيسات، حيث سيكون طول الأوتوبيس (12) مترًا، ويحتوي على (30) مقعدًا ويتسع لعدد (70) راكبًا (جلوس+ وقوف)، وتبلغ أقصى سرعة له (90) كيلو متر في الساعة"، ويستطيع الأوتوبيس قطع خط السير المحدد له ذهابًا وإيابًا مرتين في اليوم على الأقل (حسب مسافة الخط)، ثم بعد الاستقرار في الجراج يتم إعادة شحن البطارية عبر محطات الشحن التي سيتم توفيرها بجميع الجراجات ليستكمل عمله بعد ذلك تباعًا، وبالرغم من أن الشركة الصينية لديها العديد من الموديلات من الأوتوبيسات لكننا اختارنا هذا الموديل نظرًا لطبيعة الحالة المرورية في القاهرة".

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