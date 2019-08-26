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    رئيس حزب الوفد يصدر قرارًا بتعيين لجنة الشباب بالجيزة

    08:48 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    رئيس حزب الوفد يصدر قرارًا بتعيين لجنة الشباب بالجيزة

    المستشار بهاء الدين أبو شقة

    ​كتبت ميرا إبراهيم:

    أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين هيئة مكتب مؤقتة لمدة عام، للجنة الشباب العامة في محافظة الجيزة.

    وتضمن القرار تعيين أشرف منصور السيد عبود، رئيسًا للجنة الشباب بالجيزة، وإيهاب محمد محروس، وحسام مصطفى عبد الفتاح، ويحيى جمال رياض، وأحمد سمير بيومي، ومصطفى طارق يوسف، نواب رئيس اللجنة.

    وشمل القرار تعيين محمد عبد النعيم علي، سكرتيرًا عامًا للجنة، وتعيين كلًا من عزوز يوسف عباس، ومايكل طلعت، وإسراء عاطف، وجمال سالم، وعمرو أشرف، ومحمود كمال عطية، سكرتارية مساعدين.

    كما شمل القرار تعيين محمد أحمد صلاح أمينًا للصندوق، وكريم مجدي أمين صندوق مساعد. وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

    بهاء الدين أبو شقة الجيزة حزب الوفد لجنة الشباب بالجيزة

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