"هكذا تكلم كراكسي".. كتاب جديد عن الهجرة غير الشرعية والرق

(مصراوي):

أصدرت دار نشر النديم للصحافة والتوزيع، كتاب "هكذا تكلم كراكسي؛ العبودية الرق الهجرة غير الشرعية"، للكاتب الليبي الدكتور أبو القاسم عمر راجح، والذي يتناول العبودية والرق والهجرة غير الشرعية.

الكتاب يتناول موضوعات الهجرة غير الشرعية والرق، برؤية رئيس وزراء إيطاليا الراحل بتينو كراكسي الذى أنهى حياته لاجئًا في تونس، وأوصى بدفنه في أرض تونس.

ويربط الكتاب بين كراكسي ذو الجذور الرومانية برمزية روما وبين أرض تونس برمزية قرطاج والفينيقيين وهانيبال، ويجمع الكتاب بين شخصية هانيبال عدو روما التاريخي وبين كرايسكي عدو التعصب والسيطرة والمناصر لحرية تقرير المصير للشعوب.

ويسلط الكتاب الضوء على مراحل الصراع بين الشمال والجنوب وبين صراع روما وقرطاج ونتائج ذلك، وما آلت إليه الوقائع العالمية من تفاوت بين الجنوب والشمال وما ترتب على سياسة العبودية والرق القديمة وتجلياتها في سيادة الرأسمالية المتوحشة، وهو ما أنتج علاقات غير متوازنة كانت سببًا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت مشكلة عالمية.

وخصص الكتاب عدة فصول لمعالجة تلك الموضوعات، كما أفرد الفصل الأخير للحديث عن فلسفة كراكسي ورؤيته المستقبلية لمشاكل العالم، وكيف أن "كراكسي" سبق وقته بتحذير العالم من نتائج التفاوت في الغنى والتنمية بين دول العالم، لأن ترك الدول الفقيرة بدون مساعدة ستنتج عنه كوارث عالمية وهجرات جماعية وصدامات خطيرة، كما يقدم الكتاب وجهة نظر موضوعية لمعالجة الكثير من المشاكل السياسية.



