الصحة تُحذر من مضاد حيوي "مغشوش" بالأسواق وتوجه بسرعة تحريزه

كتب- أحمد جمعة:

حذرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان في منشورها الذي حمل رقم "32" لعام 2019 بعنوان "غش تجاري"، من بودرة للمضاد الحيوي.

وأوضحت الإدارة أن اسم المستحضر هو "Wouncure topical powder 10 gm"، إنتاج شركة ريفا فارما.

وشددت الإدارة على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من جميع التغشيلات المنتجة بعد تاريخ مارس 2017.

كما شددت الإدارة على نشر التحذير بجميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة فى نطاق المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير وإفادتها بما تم.