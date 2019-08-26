وزيرة الثقافة تلتقي سفير الإمارات لبحث تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين

كتب- محمد عاطف:

استقبلت وزيرة الثقافة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات فى المجالات الفكرية والفنية بين البلدين.

وقالت الوزيرة، إن مصر والإمارات تجمعهما روابط قوية، مشيرة إلى التاريخ الطويل من علاقات الصداقة الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.

وأكدت أن الفترة القادمة تشهد أنشطة إبداعية متعددة ومتنوعة تهدف إلى تعزيز جسور التواصل وتعميق أواصر الصداقة بينهما.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافي والفني بين البلدين من خلال عدد من المشروعات الهادفة إلى إلقاء الضوء على الحراك الفكري والفني في المجتمعين، مشيرة إلى أن اللقاء تناول العديد من القضايا الثقافية على الساحتين العربية والدولية.

من جانبه أشاد الجنيبي، بالصحوة الثقافية التي تشهدها مصر، مشيرا إلى متابعته لمختلف الأنشطة الفكرية والفنية التى وصلت أصدائها إلى مختلف الأقطار العربية، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذ مشروعات التبادل الفني والثقافي التي تم مناقشتها خلال اللقاء.