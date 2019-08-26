وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مكتبة البحر الأعظم

كتب- محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة يرافقها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء الإثنين، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة التابعة لهيئة قصور الثقافة بعد تطويرها وتجديدها.

وأجرت الوزيرة، جولة تفقدية داخل مقر المكتبة واطلعت على الركن الخاص للطفل بالمكتبة، كما تفقدت معرض فن تشكيلي، وكذلك القاعة الخاصة بالمالتيميديا وأجهزة الكمبيوتر الحديثة.

حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة الثقافة على رأسهم الدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة، هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية بهيئة قصور الثقافة.

يتكون المشروع من ثلاثة طوابق، ويضم بهو المدخل، استقبال، جاليري معروضات فنية، مكتبة طفل تضم حوالي 2000 كتاب، سينما صيفي، كشك موسيقى، قاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب، ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة.

كما تحتوي المكتبة على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة التي أصدرتها الهيئة، إضافة إلى عدد 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل، كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادي.

وجرى تخصيص المكتبة للهيئة عام 2014 وبدأ تجديدها وتطويرها في أبريل 2016 وتبلغ مساحتها الكلية 3000م2، والمبنى مقام على مساحة 370م2 والباقي مساحات خضراء، وأعمال التطوير والتجديد قام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.