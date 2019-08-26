​"عقوبات الرشوة".. ننشر مدونة سلوك وأخلاقيات الموظفين لعام 2019- 2020

كتب- محمد سامي:

حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

وتطبق ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺪوﻧﺔ ﺳﻠﻮك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎمة يتم تطبيقها على اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات الإدارة اﻟﻤﺤلية واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ فضلاً عن رؤﺳﺎء تلك اﻟﻮﺣﺪات واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻬﺎ.

وفي بيان سابق، ذكرت وزارة التخطيط أن عملية التحديث التي جرت في مدونة السلوك جاءت لمواﻛﺒﺔ المستجدات والتطورات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ التي أًجريت في ﻣﺠﺎل الإﺻﻼح الإداري.

وأكد أنه كان من الضروري إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ مدونة ﺳلوك وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز الإداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ.