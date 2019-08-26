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    البابا فرنسيس يبدي تحمسه بعد تأسيس لجنة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية

    07:26 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    البابا فرنسيس يبدي تحمسه بعد تأسيس لجنة لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية

    البابا فرنسيس

    كتب - محمود مصطفى:

    كشف مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان "ماتيو بروني"، عن رد فعل قداسة البابا فرنسيس على إعلان تأسيس لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية الموقَّعة في أبو ظبي، في بيان رسمي صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ونشر عبر الموقع الرسمي للفاتيكان.

    وقال ماتيو برونى، إنه "عندما علم قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بخبر المبادرة المتعلِّقة باللجنة العليا التي أبصرت النور حديثًا من أجل تحقيق أهداف وثيقة الأخوّة الإنسانية للسلام العالمي والتعايش المشترك التي وقعها مع فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر في أبو ظبي في فبراير الماضي، حتى وإن كان الشر والحقد والانقسام غالبًا وللأسف هي الأمور التي تتصدر الأخبار، لكن هناك غمرٌ خفي من الخير الذي ينمو ويجعلنا نرجو في الحوار والمعرفة المتبادلة وإمكانية أن نبني مع مؤمني الديانات الأخرى وجميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة عالم أخوّة وسلام".

    وتابع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بالفاتيكان في بيانه، أنَّ الأب الأقدس يشجِّع عمل اللجنة من أجل نشر الوثيقة ويشكر الإمارات العربية المتّحدة على الالتزام الملموس لصالح الأخوّة الإنسانية، ويتمنّى أن تتكاثر في العالم مبادرات مشابهة.

    وكانت الإمارات أعلنت عن تشكيل لجنة لتنفيذ أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية تضم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ومحمد عبدالسلام المستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.​

    البابا فرنسيس الفاتيكان ماتيو بروني أبو ظبي أحمد الطيب

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