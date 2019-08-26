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    السيسي: اللقاء مع ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

    07:26 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    السيسي: اللقاء مع ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

    الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب

    بياريتز- (أ ش أ):

    أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته باللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز اليوم.

    وقال الرئيس السيسي ـ في تدوينة له على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ـ "سعدت كثيرا بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة، وأؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".

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    السيسي ترامب قمة مجموعة الدول السبع

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