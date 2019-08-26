سفير بريطانيا بالقاهرة: لقاء السيسي وجونسون فرصة لبناء شراكة استراتيجية حديثة

القاهرة- (أ ش أ):

أكد سفير المملكة المتحدة في مصر جيفري آدامز أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على هامش قمة السبع بفرنسا يعد "فرصة لبناء شراكة استراتيجية حديثة بين البلدين".

وقال آدامز- في بيان صحفي للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم الاثنين-: إن المملكة المتحدة تتمتع بشراكة وثيقة مع مصر عبر مجموعة من القضايا بما في ذلك الصحة والتعليم والأمن".

ونقل البيان عن المتحدث باسم رئاسة وزراء المملكة المتحدة قوله: "إن رئيس الوزراء جونسون اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة السبع اليوم حيث اتفق الزعيمان على قوة العلاقات الثنائية والتزامهما بتطوير شراكة استراتيجية حديثة بين بلدينا، وعبرا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والأمني ​​بين المملكة المتحدة ومصر".

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