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    بعد توقف 8 سنوات.. "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى مالطا في هذا الموعد

    06:36 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    بعد توقف 8 سنوات.. "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى مالطا في هذا الموعد

    مصر للطيران

    كتب - طه عبيد

    تستأنف شركة إير مالطا، رحلاتها المباشرة لمطار القاهرة الدولي بداية الشهر المقبل، بعد توقف دام نحو 8 سنوات منذ عام 2011.

    وتصل أولى رحلات الشركة في المطار وعليها سياح، وتقوم سلطات المطار بإعداد حفل لاستقبال الشركة.

    وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أولى الرحلات تصل يوم 2 سبتمبر المقبل حتى مارس 2020، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي الاثنين والجمعة.

    وأضافت المصادر، أن شركة نيو ستار لخدمات الطيران تقدم الخدمة لخطوط إير مالطا داخل المطار، وأيضًا الشركة المصرية لخدمات الطيران EAS، تتولى الخدمات الأرضية لرحلات الشركة المالطية طراز إيرباص 320.

    شركة مصر للطيران شركة إير مالطا مطار القاهرة شركة نيو ستار

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