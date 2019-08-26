مرصد الإفتاء: 47% من أنماط العمليات الإرهابية تفجيرات انتحارية وعبوات ناسفة

كتب- محمود مصطفى:

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس لعام 2019، حيث رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 17 عملية إرهابية ضربت 10 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 511 ما بين قتيل وجريح.

وأشار المرصد إلى أن 13 هجومًا من بين الـ 17 هجومًا نفذتها 5 تنظيمات إرهابية، حلَّ تنظيم "داعش" في المركز الأول من حيث أكثر التنظيمات الإرهابية التي تم رصدها في مؤشر هذا الأسبوع بواقع 7 عمليات إرهابية أودت بحياة 93 شخصًا وأدت إلى إصابة 199 آخرين بجراح. في حين جاءت "حركة طالبان" الأفغانية في المركز الثاني بواقع 3 عمليات قام بها التنظيم أدت لمقتل 17 شخصًا وجرح 2 آخرين.

وذكر المرصد أن أربعة من هذه الهجمات لم يُعرف التنظيم الذي نفذها، وأودت تلك الهجمات بحياة 8 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وقد وقعت تلك الهجمات في أربع دول هي: باكستان وأفغانستان وبنجلاديش ومالي.

وأوضح المرصد أن أفغانستان احتلت المركز الأول من حيث أكثر الدول التي ضربها الإرهاب لهذا الأسبوع بواقع 5 عمليات نفَّذت حركة طالبان 3 عمليات منها أودت بحياة 17 شخصًا وجرح 2 آخرين. كما قام تنظيم "داعش" الإرهابي بهجوم دامٍ بقاعة زفاف في العاصمة الأفغانية كابول راح ضحيته 63 شخصًا وأصيب 182 آخرون عندما بتفجير مهاجم انتحاري. وكذلك وقعت سلسلة من التفجيرات في ساحات عامة وأسواق ومطاعم بمدينة جلال أباد أدت إلى وقوع 123 مصابًا.

وقال المرصد إن سوريا حلت في المرتبة الثانية على المؤشر حيث شهدت 4 عمليات إرهابية أودت بحياة 40 شخصًا وجرح 2 آخرين، حيث قامت "هيئة تحرير الشام" بهجوم على محاور بريف إدلب الجنوبي، وقام تنظيم داعش بالهجمات الأخرى، أصيب في إحداها رئيس بلدية الشجرة بريف درعا الغربي بجراح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته، كما قتل 3 أطفال جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في قرية مسعدة بريف مدينة السلمية شرق حماة.

واختتم المرصد بيانه بأنه بمسح نمط العمليات الإرهابية المُنفذة خلال فترة الرصد، وجد أن 47 % من تلك العمليات كانت عبر تفجير عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية على قوات عسكرية وأفراد مدنيين، أما الهجمات المسلحة فاحتلت 41 % من أنماط العمليات المنفذة، في حين جاء التفجير عبر سيارة مفخخة ليحتل 6 % من المجموع الكلي للهجمات.

