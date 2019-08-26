"النقل": تطوير 120 محطة والعمل على تحسين 13 أخرى

كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل تنفيذ خطة لتطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، ضمن عملية التطوير الشاملة لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية من بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة إشارات وتطوير ورش وتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الأسطول الحالي من عربات وجرارات وإنشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، إلى الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجاري العمل في تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، والعمل في تطوير 6 محطات، لافتة إلى أن تطوير المحطات يشمل تطوير 48 محطة تم الانتهاء من 42 محطة على أربع مراحل، شملت الأولى 9 محطات بتكلفة 75 مليون جنيه، والثانية 10 محطات بتكلفة 91 مليون جنيه، والثالثة 11 محطة بتكلفة 48 مليون جنيه.

ونوهت بأن المرحلة الرابعة تم الانتهاء من 8 محطات بها بتكلفة 409 مليون جنيه، وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير (السوق والحضره وغبريال والظاهرية) بتكلفة 8 ملايين جنيه.

وأضافت أنه تم هدم وإعادة إنشاء مبانى المحطات المذكورة وتغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضاري اللائق مع إستثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة.

وتابعت: "جارى العمل في 4 محطات (الإسكندرية تنتهي في 30 أبريل 2020)، ودمنهور - المحلة الكبرى - العصافرة تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، ومحطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98% وتم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة 30% ومن المنتظر الانتهاء فى 31/12/2019، وتطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98% وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90% ومن المنتظر الانتهاء في 30 سبتمبر.

بينما يتم تقسيم صيانة وتحسين المحطات إلى مشروعين يتم تنفيذهما على التوازي الأول يشمل تحسين وصيانة عدد 47 محطة بتكلفة 159 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 38 محطة منها ( القلج البلد - أبو زعبل البلد - الشوبك - الزهوين - أوسيم - الكوم الأحمر) وجاري العمل بمحطات (دناصور- القناطر الخيرية القديمة - القناطر الخيرية الجديدة - شبرا الخيمة -إمبابة - السعدية - جنيفة - ناصر - بني حدير) من المتوقع الانتهاء في 31 أكتوبر.

والثاني يتمثل في مشروع صيانة وتحسين عدد 86 محطة بتكلفة 471 ميلون جنيه حيث تم الانتهاء من عدد 83 محطة منها (قليوب - شلقان - سمادون - المنزله) و جاري العمل في عدد 3 محطات وهي ( طنطا - الحوامدية - جزيرة شندويل) من المنتظر الانتهاء فى 7/10/2019 حيث تم رفع كفاءة المحطات لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وتحقيق مستوى جودة للخدمة يرضي الركاب ويشمل ذلك أعمال تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وتحسين دورات المياه وإنشاء مظلات جديدة.