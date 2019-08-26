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    التعليم تعلن خبرًا سارًا للراغبين في التحويل من الأزهر للعام

    05:12 م الإثنين 26 أغسطس 2019
    التعليم تعلن خبرًا سارًا للراغبين في التحويل من الأزهر للعام

    وزارة التربية والتعليم

    كتب- محمد سامي:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء شرط مناظرة السن، فى التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم شرط موافقة قطاع المعاهد الأزهرية، دون الإخلال بالكثافة لكل حالة على حدة.

    وكشفت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها تم إرساله إلى المديريات التعليمية، أن وزير التربية والتعليم وافق على الرأى القانونى لإجراء بعض التعديلات بشأن قواعد التحويل وضوابط تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية إلى مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

    وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب التحويلات من المعاهد الأزهرية إلى المدارس بداية أغسطس الجارى وتستمر حتى نهاية الشهر.

    وزارة التربية والتعليم المعاهد الأزهرية تحويل للمدارس المدارس التعليم

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