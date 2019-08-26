السيسي عن لقاء ترامب: رسَّخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سعد بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على فيسبوك: "سعدت كثيرًا بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب".

وأضاف الرئيس السيسي: "حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

