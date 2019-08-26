برلماني: وصف "ترامب" للقائه مع "السيسى" بـ"العظيم" دليل على قوة مصر عالميًا

كتب - أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تغريدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على حسابه بموقع "تويتر" مُشيدًا باللقاء الثنائى الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع في مدينة بياريتز الفرنسية، ووصفه بـ"العظيم" دليل قاطع على قوة ومكانة مصر المرموقة عالميًا.

وأشاد "عامر"، فى بيان اليوم الاثنين، بتأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة وإشادته بما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابى متواصل خلال إدارة الرئيس "ترامب"، وحرص مصر على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات.

فضلاً عن مواصلة التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في ضوء تعدد الأزمات التى تعانى منها المنطقة وخطورتها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تقدير الرئيس الأمريكي لمصر ولشخص الرئيس السيسي، وما حققته مصر من أمن واستقرار، إنما هو دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.