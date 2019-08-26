"الزراعة": صرف 1.8 مليون طن من حصص الأسمدة المخصصة للموسم الصيفي

كتب - أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم صرف حصص الأسمدة للمحاصيل الصيفية المخصصة للموسم الحالي، موضحًا أن هذا الموسم لم يشهد أي شكوى من الفلاحيين.

وأضاف "الشناوي"، لمصراوي اليوم الاثنين، أن الوزارة تسلمت 1.8 مليون طن سماد من قبل شركات الأسمدة منذ بدأ انطلاق الموسم، لافتًا إلى أن الكمية المخصصة المطلوب توريدها تبلغ 2.2 مليون طن؛ ويتبقى 400 ألف طن يتم توزيعهم على المحاصيل الذي بدأت في النضوج.

وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية، إلى أن الوزارة تسلمت 75% من حصص أسمدة الموسم الجاري للمزارعين في محافظات "الصعيد والدلتا"، مؤكدًا على الالتزام التام من قبل الشركات من توريد الحصص السمادية وشحنها بمخاون الجمعيات.

يشار إلى أنطلاق الموسم الصيفي منذ مطلع مارس الماضي، ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل لجميع الأصناف، أبرزها الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر والذرة.