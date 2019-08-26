مواصلات مصر تكشف موعد تشغيل خط (جامعة القاهرة - 6 أكتوبر)

كتب- محمد نصار:

قال العقيد عباس مراد، المتحدث الرسمي لشركة مواصلات مصر، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة تشغيل الخط الجديد الذي يربط مدينة الجيزة وجامعة القاهرة بالسادس من أكتوبر والشيخ زايد مطلع شهر أكتوبر المقبل وذلك تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر.

وأضاف مراد، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن المشروع بمثابة نقلة نوعية فى حركة النقل في هذه المناطق حيث يربط مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومحطة مترو جامعة القاهرة، إلى جانب الخطوط الداخلية التي تغطي تحركات الركاب.

وأشار متحدث الشركة، إلى أنه لم يقرر بعد العدد النهائي للمركبات التي ستعمل على هذا الخط، حيث من المقرر تعزيز أعداد المركبات لتسهيل الخدمة على المواطنين، موضحًا أنه يجري في الوقت الحالي استلام الجراجات والتي يجري ترفقيها من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر والتي ستبيت فيها الأتوبيسات.