قرار جديد من وزارة التموين بشأن تظلمات المستبعدين من البطاقات

كتب- محمد سامي:

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لغير المستحقين من دعم البطاقات حتى يوم 28 أغسطس الحالي، من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر" اضغط هنا، للمستبعدين من المرحلة الرابعة.

وبحسب بيان صادر منذ قليل، يتم فحص التظلمات ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.

كانت وزارة التموين قد قررت انتهاء التظلمات 25 أغسطس وبدء فحصها اليوم، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها.

وقال بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، إن الإجراء يأتي في الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين في استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعي، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، ووجهت وزارة التموين مديرى المديريات، بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.