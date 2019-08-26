برلمانية تسأل الحكومة عن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى

كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى.

وقالت النائبة، إن رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم غير واضحة، رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة، حيث إن الألعاب الأخرى غير كرة القدم تحتاج إلى دعاية أكثر واهتمام إعلامي بنجومها.

وأكدت، حسب بيان، أنه يجب على وزارة الرياضة ضرورة الاهتمام بكل الألعاب وأبطالها، والعمل على تقديم كل أوجه الدعم لمراكز الشباب في المحافظات ورعاية المواهب من أجل صناعة الأبطال في كل الرياضات.

وشددت على أن فكرة هيمنة كرة القدم على أنواع الدعم يجب أن تتوقف، لأن التقدم الذي يحققه شباب مصر في الألعاب الأخرى هو من يستحق الدعم والتشجيع والاهتمام.

وعلقت: "أكبر مثال على ذلك هو ما حققه منتخب اليد للناشئين بالفوز ببطولة العالم، حيث يعد فوز مصر بكأس العالم في كرة اليد إنجازًا عظيمًا، جاء بعد إخفاقات وأداء هزيل لمنتخب كرة القدم، آخرها الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا".