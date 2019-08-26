خالد بشارة: نجاح الدورتين السابقتين من "الجونة السينمائي" يرفع سقف الطموحات

كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

قال خالد بشارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، الشرك المؤسس للجونة السينمائي، إن نجاح كل دورة من دورات المهرجان، يرفع سقف الطموحات في الدورات الجديدة.

وتابع في كلمة ألقاها بمؤتمر صحفي أقيم ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة تلمقرر إقامتها في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر: "فكرة إقامة مهرجان سينمائي على أرض الجونة خضتنا عندما اقترحها المهندس نجيب ساويرس وبشرى وعمرو منسي، لأن ليس لدينا خلفية بهذا المجال".

وأضاف "الفرق بين الجونة السينمائي وأي مهرجان آخر أن المهرجان هو المدينة، الضيوف يلتقون في كل مكان"، لافتًا إلى أن الغردقة تستقبل هي أيضًا عددًا كبيرًا من ضيوف المهرجان.

ويشهد المؤتمر حضور القائمين على المهرجان، وبينهم: رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس المهرجان، رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس مؤسس الجونة، المهندس خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية مصر، الفنانة بشرى رئيس العمليات، عمرو منسي الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، مديره انتشال التميمي، مديره الفني المخرج أمير رمسيس، إلى جانب المخرج يسري نصر الله، الكاتب بشير الديك، الفنانة درة، المخرج مروان حامد، الدكتور خالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.

وتهدف الدورة الثالثة إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام إذ يتنافس ما يزيد عن 80 فيلمًا.